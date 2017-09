Erhvervsliv jubler over udsigt til stop for opgavetyveri

Relateret indhold Artikler

Det er intet mindre end fantastisk nyt for både små og store virksomheder, hvis der nu bliver sat klare grænser for, hvilke opgaver de offentlige myndigheder må løse.



Sådan lyder det fra to af erhvervslivets organisationer, Dansk Industri og Dansk Erhverv.



Reaktionen kommer, efter at regeringen netop har fremlagt et udspil, der skal forhindre det offentlige i at udføre opgaver, der ligger uden for det offentliges kerneområde.



Både Dansk Erhverv og Dansk Industri har i mange år forsøgt at stoppe det, de kalder opgavetyveri.



I Dansk Erhverv er holdningen, at det offentlige skal holde sig til sin kerneopgave og i stedet lade de private virksomheder om at drive virksomhed, siger den administrerende direktør, Jens Klarskov.



"Den virksomhed, der oplever, at det offentlige bevæger sig ind på virksomhedens område, synes jo, at det er helt urimeligt, at man med skatteyderpenge i ryggen kan udfordre danske virksomheder," siger han.



Tine Roed, direktør i Dansk Industri, fortæller også, at virksomhederne er meget pressede, når kommunerne udbyder ydelser, som de længe har levet af.



"De har gennem mange år ydet en service, og så pludselig melder kommunen sig på banen. Det er svært for virksomheder at konkurrere med kommunen, der har skatteborgernes penge i ryggen," siger hun.



Regeringens udspil indebærer blandt andet, at kommunale biblioteker ikke længere skal kunne udlåne bageudstyr. Eller at kommuner ikke skal sælge viden om it-systemer i konkurrence med private it-rådgivningsfirmaer.



Regeringen skal drøfte udspillet med Folketingets partier og forventer at kunne gennemføre initiativerne i første halvår 2018.



Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) siger om udspillet:



"Det er virksomhederne, som i sidste ende finansierer den offentlige sektor, og virksomhederne kan derfor ikke være tjent med at blive udkonkurreret af det offentlige på et unfair grundlag."



/ritzau/