Medie: Nu gør tysk industri sig klar til hård brexit

Ifølge nyhedsbureauet Reuters forbereder Tysklands helt store industrielle sværvægtere sig nu på et hårdt britisk exit fra EU. Det sker bl.a. efter fronterne mellem EU's forhandlere på den ene side og deres britiske modstykker på den anden har vist sig at være skarpt trukket op efter de seneste forhandlingsrunder endte uden enighed om de store spørgsmål.Samtidig skriver The Guardian , at britiske planer for immigration efter brexit vil begrænse EU-borgeres mulighed for at komme ind i Storbritannien kraftigt i forhold til situationen i dag.Tysklands svar på DI, BDI, der samler størstedelen af de tyske virksomheder, har nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder ud fra forudsætningen om, at briternes forhandlinger med EU om skilsmisse ender med et såkaldt hårdt brexit, hvor de nuværende forhold for bl.a. handel vil blive forværret. BDI har bl.a. Airbus, Siemens og Deutsche Bank blandt medlemmerne."Mange mennesker i Storbritannien havde håbet, at de ville få en særlig aftale med Tyskland. Vi har sagt i et år, at det ikke kommer til at ske," siger Markus Becker-Melching fra den tyske bankforening Bundesverband deutscher Banken til Reuters."Vi arbejder under den forudsætning, at der vil blive en hård brexit. Hjulene er nu sat i gang for at forberede os på det," siger han endvidere til Reuters, som ikke er lykkedes med at få andre af de store tyske virksomheder i BDI i tale. I Storbritannien har håbet ellers tidligere været, at de store tyske interesser i særligt bilsektoren ville drive tyskerne til at forsøge at få en gunstig aftale med Storbritannien efter brexit.Den tyske industriarbejdsgruppe blev nedsat i juni, og barsler med sine konklusioner i december. Gruppens indspil til forhandlingerne vil dermed være en del af den næste tyske regerings baggrund for at lægge sig fast på en position i forhandlingerne med Storbritannien, der løber frem mod, at briterne efter planen forlader EU i slutningen af marts 2019.EU ønsker, at der bliver enighed om selve skilsmissen fra EU, før der kan blive tale om, at man kan forhandle om det fremtidige forhold mellem Storbritannien og unionen. Omvendt ønsker briterne at bringe spørgsmålet om det fremtidige handelsforhold ind i forhandlingerne.Den britiske regering forsøger at samle ny støtte til den nuværende kurs for forhandlingerne, som har mødt kritik fra EU-kilder og oppositionspartiet Labour. Ifølge Sky News har den britiske regering nu bedt en række topchefer i de største britiske selskaber om at støtte regeringens strategi i forhandlingerne med EU offentligt i et brev. Ifølge mediets oplysninger har en række af topcheferne, der er udvalgt, fordi deres selskaber er på den britiske FTSE-100-børs, afvist at underskrive brevet, der udtrykker støtte til den britiske regerings ønske om en overgangsperiode efter brexit.Blandt udeståender kan nævnes en aftale om de britiske økonomiske forpligtelser til EU, spørgsmålet om Irland og Nordirland og en række andre uafklarede spørgsmål, som parterne skal blive enige om i de igangværende forhandlinger.