Thulesen: Regeringens bilafgift er en topskattelettelse

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, går nu hårdt i rette med regeringens forslag om at sænke afgiften for alle biler til 100 pct."Det, regeringen har foreslået i forhold til bilafgifter, ville i forhold til personskatten svare til at sænke topskatten," siger Thulesen Dahl i sit ugebrev.DF-formanden henviser dermed til det opgør, som har skabt dyb splittelse i blå blok det seneste år.Udmeldingen kommer, efter at parterne har forhandlet i en uge uden at nå en aftale./ritzau/