Nyt feministisk parti gør klar til kommunalvalget

Inden kommunal- og regionsrådsvalget i november melder et nyt parti sig på banen. Det er Feministisk Initiativ, som har søsterpartier i Sverige, Finland og Norge, der vil sætte ligestilling på den politiske dagsorden.



Det skriver Feministisk Initiativ i en pressemeddelelse.



"Danmark har brug for et feministisk parti, fordi ingen af de eksisterende partier i landet har ligestilling og antiracisme øverst på deres dagsorden," siger Marie Raasthøj Hansen, der er den ene af partiets tre talspersoner.



Feministisk Initiativ har siden januar 2017 arbejdet mod at stille op til Københavns Borgerrepræsentation og Region Hovedstadens regionsråd.



Partiet har nu seks forskellige kandidater og opfordrer potentielle kandidater til at melde sig ind og stille op til kommunal- og regionsrådsvalget i deres kommune og region.



Men selv om partiet ikke har mange kandidater endnu, er talsperson Maria Mortensen overbevist om, at Feministisk Initiativ har en chance ved valget i november.



"Vi har en kæmpe stor chance, fordi vi kommer med stærke budskaber, der berører en bred vifte af personer," siger hun.



Maria Mortensen pointerer, at feminisme for Feministisk Initiativ ikke handler om kampen mellem kvinder og mænd.



"Det handler om alle former for diskrimination – også mod mænd. For eksempel er det stadig kvinden, der har ret til mest barsel. Og det er stadig nemmere at få et job, hvis du hedder Martin og ikke Muhammed," siger hun.



I Sverige har Feministiskt Initiativ siden 2005 været aktiv i politik. Det er dog ikke lykkes partiet at blive en del af Riksdagen, men det har mandater i flere kommuner samt i Europa-Parlamentet.



Søsterpartier er også oprettet i Norge og Finland i henholdsvis 2015 og 2016.



/ritzau/