USA's justitsminister oplyser, at en ordning, der tillader børn af illegale emigranter, at studere og arbejde i USA, tilbagekaldes.



Jeff Sessions siger, at programmet, der blev vedtaget som et dekret af tidligere præsident Barack Obama i 2012, omgår landets immigrationslove.



De unge indvandrere omtales som dreamers. Det kommer fra et lovforslag fra 2010, der blev kendt som Dream.



Det ville lovliggøre børn af illegale indvandreres status. Hvis de vel og mærke ikke brød loven på anden måde.



Forslaget blev vedtaget i Repræsentanters Hus, som dengang var kontrolleret af Demokraterne. Men det faldt under behandlingen i Senatet.



