Nordkorea har for nylig sendt "en gavepakke" til USA, og flere vil følge efter.



Det siger Han Tae Song, Nordkoreas ambassadør ved FN i Genève, ifølge Reuters.



Han Tae Song fremsatte udtalelsen ved et FN-møde om nedrustning.



- USA vil modtage flere gavepakker fra mit land, så længe det fortsætter hensynsløse provokationer og flygtige forsøg på at lægge pres på Nordkorea, siger ambassadøren.



Det nordkoreanske regime er tilsyneladende i gang med at flytte et af styrets interkontinentale missiler.



Ifølge det sydkoreanske Asia Business Daily er der observeret et missil af typen under transport mod Nordkoreas vestkyst.



Det oplyser en unavngiven efterretningskilde til mediet.



Missilet blev ifølge kilden først observeret mandag - blot en dag efter Nordkoreas seneste test af et atomvåben.



Missilet blev også observeret i løbet af natten til tirsdag - tilsyneladende i et forsøg på at undgå overvågning.



Nordkoreas faciliteter til affyring af ballistiske missiler ligger på landets vestkyst. Sydkoreas forsvarsministerium har ikke været i stand til at bekræfte oplysningerne.



Under en samling i parlamentet mandag oplyste ministeriet, at Nordkorea formentlig er parat til at affyre interkontinentale ballistiske missiler på ethvert givent tidspunkt.



/ritzau/Reuters