Den tyske stat har fået blåstemplet et lån på 150 mio. euro til flyselskabet Air Berlin, der for nylig gik i betalingsstandsning.



Det oplyser EU-Kommissionen i en pressemeddelelse.



Lånet er blandt andet givet på betingelse af, at den tyske stat vil tilbagebetale pengene, såfremt Air Berlin ikke lykkes med at skille sig af med sine fly, som det i øjeblikket forsøger at sælge.



Air Berlin gik for nogle uger siden i betalingsstandsning, da hovedaktionæren - luftfartsselskabet Etihad - ikke ville poste flere penge i selskabet. Siden har lånet på 150 mio. euro betydet, at selskabet har kunne fortsætte sine aktiviteter.



EU-Kommissionen har undersøgt, hvorvidt lånet var konkurrenceforvridende, men har blandt andet vurderet, at det er i passagernes interesse, at flyene fortsat er på vingerne.



Derudover er der taget hensyn til en forholdsvis kort løbetid på lånet, og at Air Berlin efter forventningen bliver afviklet, hvorfor det kun får mindre betydning for konkurrencen blandt flyselskaber.



"Kommissionen konkluderer derfor, at indgrebet ikke er i strid med EU's statsstøtteregler," skriver EU-Kommissionen i afgørelsen.



Air Berlin blev stiftet i 1978 og har siden 2008 været plaget af røde tal på bundlinjen.



/ritzau/FINANS