Løkke: Jeg kan ikke se Tyrkiet blive medlem af EU

"Det er længe gået den helt gale vej i Tyrkiet."



Sådan lyder det fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), som ændrer Danmarks indstilling til Tyrkiets medlemskab af EU.



Det sker, efter at Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, har udtalt, at hun mener, at EU's optagelsesforhandlinger med Tyrkiet skal stoppes.



Statsminister Lars Løkke Rasmussen siger:



"Jeg kan slet ikke se det Tyrkiet, vi oplever i dag, blive medlem af EU. Erdogans aggressive udfald mod EU har kun distanceret Tyrkiet endnu mere. Erdogan har i virkeligheden selv lukket døren til EU i," siger Lars Løkke Rasmussen i en skriftlig kommentar.



Merkel sagde i en valgdebat søndag aften, at hun ikke kan se Tyrkiet som EU-medlem.



Hun sagde samtidig, at hun vil se, "om vi kan afslutte disse medlemskabsforhandlinger". Det vil Angela Merkel nu tage op på det kommende EU-topmøde i Bruxelles i oktober.



Her vil hun få opbakning fra Danmark, fastslår Lars Løkke Rasmussen.



"Det er helt naturligt at tage EU's politik over for Tyrkiet op til revision, som kansler Merkel i aftes slog til lyd for."



"Man kan med fuld ret spørge, om det giver mening at fastholde en optagelsesproces med et land, der bevæger sig så langt væk fra EU's værdier om demokrati, retsstatsprincipper, frihed og menneskerettigheder. Et land som er utroligt langt fra at kunne blive medlem af EU," siger Lars Løkke Rasmussen.



I Bruxelles og hovedstænderne rundt om i de europæiske lande har det længe været en "åben hemmelighed", at forhandlingerne næppe ville nå et resultat.



Men mange har set muligheden for EU-medlemskab, som en ansporing, der måske på lang sigt kunne holde Tyrkiet på det demokratiske spor, landet tidligere har været inde på.



Nu ligger det mellem linjerne, at statsministeren mener, at relationen på Tyrkiet må basere sig på andre fælles interesser:



"Når alt det er sagt, så ligger Tyrkiet, hvor det ligger. Det er et vigtigt naboland til EU. På kanten af Mellemøsten, så vi har også fremadrettet brug for et rum til at føre en kritisk dialog med Tyrkiet."



"Vi skal samarbejde om migration. Mod terrorisme. Vi skal handle sammen. Og vi har brug for fortsat at kunne påvirke Tyrkiet i en europæisk retning," siger Lars Løkke Rasmussen.



Spørgsmålet er nu, hvordan Tyrkiets iltre præsident Recep Erdogan vil reagere på beskeden fra EU, hvis den cementeres på topmødet i oktober. Og ikke mindst, om det vil påvirke Tyrkiets lyst til at overholde flygtningeaftalen med EU.



Som del af flygtningeaftalen blev Tyrkiet lovet visumfritagelse for Tyrkiske statsborgere, der vil besøge EU, samt at der blev åbnet nye kapitler i forhandlingerne om medlemskab.



Ingen af delene ser EU nu ud til at levere. Dermed er spørgsmålet, om Erdogan vil stille sig tilfreds med det to-cifrede milliardbeløb, som han er blevet lovet til støtte indkvartering af især syriske flygtninge.



Den tyrkiske præsident og hans ministre har allerede i flere omgange truet med at ophæve flygtningeaftalen og lade flygtninge strømme ind i EU, hvis man ikke fik indfriet løfterne om visumfrihed.



