Sverige satser milliarder på grøn klimaomstilling

Sveriges regering vil forøge dets miljø- og klimabudget med yderligere 2,8 milliarder svenske kroner (omkring 2,2 milliarder kroner) i 2018.



Her er der blandt andet lagt op til belønninger for billigere elcykler og elknallerter.



"I dag præsenterer vi de største investeringer nogensinde på udviklingen af et grønt samfund," siger klima- og bistandsminister Isabella Lövin fra Miljöpartiet (MP).



Pengene skal både komme erhvervslivet som helhed og individuelle personer til gode.



Et af de nye forslag er en fond, som skal befordre elcykler og elknallerter. Denne vil koste staten omkring 275 millioner kroner. Derudover skal elbiler og hybridbiler tilgodeses.



"Vi tror på, at det får en kolossal effekt," siger Klas Elv fra Svensk Cykling, en paraplyorganisation for alle cykelinteresserede.



Sidste år blev der solgt omkring 45.000 elcykler. Det var omkring syv procent af det samlede antal nye cykler. Dette ventes nu at komme op på 15 procent, hvilket er en fordobling og det samme niveau som i Tyskland.



"Klimaforandringerne er her, og de er her nu," siger Isabella Lövin og tilføjer, at det skal være "enkelt, billigt og sjovt" at bidrage til omstillingen.



Den svenske regering satser i alt fem milliarder svenske kroner (over 3,9 milliarder kroner). Det omfatter beløb til renere hav, til flere solceller og til styrkelse af grønne udviklinger i erhvervslivet.



/ritzau/TT