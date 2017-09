Skatteminister: Svært at indføre helt ny bilafgift

Undgå lappeløsninger og lav et helt nyt system for bilafgifter.



Sådan lyder opfordringen fra De Danske Bilimportører til regeringen og Dansk Folkeparti, som i disse dage kæmper for at få en aftale om registreringsafgiften på plads.



I stedet for at sænke registreringsafgiften til 100 procent på alle biler, som regeringen har spillet ud med, foreslår bilimportørerne en teknisk afgift baseret på bilens CO2 og vægt.



"Det bedste for Danmark er, at vi får registreringsafgift baseret på bilens teknik og ikke bilens pris, som det er i dag. Kun på den måde får vi sikrere og mere miljørigtige biler," siger direktør Gunni Mikkelsen fra De Danske Bilimportører.



Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær, er positiv, fordi modellen flugter med DF's ønske om en afgift, der baserer sig på bilens egenskaber frem for dens værdi.



"Det er også det, vi er gået ind til forhandlingerne med, fordi der er en række fordele ved en teknisk afgift. Man kan blandt andet få lukket leasinghullet, hvor nogle biler kører uden afgift, hvilket koster staten op mod en milliard kroner," siger Dennis Flydtkjær.



Han er dog i tvivl om, hvorvidt bilimportørernes model helt vil indfri DF's ønsker om at sænke afgiften på biler med høj sikkerhed og lav CO2-udslip.



Skatteminister Karsten Lauritzen (V) vil ikke hælde bilimportørernes model ned af forhandlingsbordet. Men han gør det klart, at der efter regeringens mening er "voldsomme udfordringer" ved at lave registreringsafgiften helt om.



"Jeg lytter altid til interessenterne på området, og jeg lytter især, når vores støtteparti, Dansk Folkeparti, siger, at det kunne de godt se noget fornuft i."



"Men det er også min kedelige pligt at sige, at billedet af, at man med en snuptagsløsning kan omlægge vores registreringsafgift til en teknisk afgift, så alle bliver glade, er et fortegnet og forkert billede," siger Karsten Lauritzen.



Han håber, at regeringen og Dansk Folkeparti "så hurtigt, som muligt" kan lande en aftale. Men der skal være tid til at drøfte DF's ønske om en teknisk afgift i detaljer.



"Hvis man laver den tekniske afgift, så ryger man ind i den udfordring, at nogle biler bliver billigere. Det er selvfølgelig dem, som bilimportørerne hiver frem," siger Karsten Lauritzen.



Han henviser til, at bilimportørerne har fået lavet beregninger på deres egen model.



De viser, at en VW UP! bliver cirka 5000 kroner billigere, mens en VW Golf og en Mazda 6 bliver cirka 50.000 kroner billigere med bilimportørernes afgift.



Ifølge Karsten Lauritzen vil den omlagte afgift dog ramme andre biltyper:



"Rigtig, rigtig mange biler vil blive ikke bare lidt, men væsentligt dyrere. Så hvis man skal lave en teknisk afgift med succes, så skal man bruge et milliardstort beløb på at sænke registreringsafgiften og dermed de indtægter, vi får ind," siger Karsten Lauritzen.



Han henviser til, at Norge og Holland har en teknisk afgift, men her er afgifterne til gengæld meget lavere end i Danmark.



"Så der er nogle voldsomme udfordringer ved at omlægge til en teknisk afgift," siger Karsten Lauritzen.



