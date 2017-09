Japan og Kina ser ikke tegn på radioaktivt udslip

Der er ikke sporet nogen radioaktiv stråling i atmosfæren fra Nordkoreas atomprøvesprængning søndag.Det siger de japanske og kinesiske myndigheder mandag ifølge AFP.Udmeldingen fra de to lande kommer, efter at der var frygt for udslip af radioaktivitet i Nordkorea, da det kinesiske militærs eksperter sporede nye rystelser kort efter selve det skælv, som blev udløst af sprængningen.De efterfølgende rystelser skyldes formentligt, at en underjordisk klippe brød sammen ved eksplosionen af det, der skal have været en brintbombe.De kinesiske eksperter siger, at de efterfølgende rystelser "blev målt til 4,6", hvilket kan skyldes en underjordiske klippe gav efter.Den ledende talsmand for Japans regering, Yoshihide Suga, siger til journalister, at "der hverken er registreret nogen særlig udstråling ved Japans overvågningsposter eller fra indsamlede luftprøver indhentet af det japanske flyvevåben."Kinas miljøministerium siger også mandag, at niveauet af radioaktivitet nær dets grænse til Nordkorea er "normalt"."Resultaterne af overvågningen viser klart, at den nordkoreanske atomprøvesprængning ikke har haft nogen effekt på miljøjet i vort land eller for offentligheden," skriver ministeriet i en erklæring."Den japanske forsvarsminister, Itsunori Onodera, siger, at Tokyo har indsat "sporfly", som er i stand til at spore radioaktive partikler."Sydkoreas forsvarsministerium anslår ifølge AFP, at den nordkoreanske atomprøvesprængning var på 50 kiloton.Det skulle svare til, at den var fem gange mere kraftfuld end den bombe, som nordkoreanerne prøvesprængte i september sidste år - og tre gange kraftigere end Hiroshimabomben i 1945.Sydkoreanske medier siger samtidig, at Nordkorea øjensynlig er ved at forberede en affyring af et ballistiske missil.Ifølge en erklæring fra præsidentboligen i Sydkorea vil den japanske premierminister, Shinzo Abe, og Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, presse på, for at FN's Sikkerhedsråd vedtager nye resolutioner mod Nordkorea, når der er hastemøde mandag./ritzau/AFP