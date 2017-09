Rusland: Normal radioaktivitet efter påstået bombetest

Niveauet for radioaktivitet i den fjernøstlige del af Rusland er normal, siger de russiske myndigheder.Målingskontoret Primgidromet har udsendt en erklæring om radioaktiviteten, efter at Nordkorea natten til søndag dansk tid sagde, at det har prøvesprængt en brintbombe."Efter Nordkoreas påståede atomtest er der ikke målt en forhøjet baggrundsstråling i Primorskij-regionen," hedder det i erklæringen.Videre siger kontoret, at situationen er stabil, og at niveauet for radioaktivitet er inden for de normale niveauer.Den påståede sprængning kom, efter at regionen i første omgang mente, at der var tale om et jordskælv.Der blev registreret rystelser ved Ruslands grænse til Nordkorea.Indbyggere i byen Vladivostok 130 kilometer fra grænsen rapporterede om svage rystelser.I Kina siger myndighederne, at de er begyndt at foretage målinger for at undersøge, om niveauet af radioaktivitet er steget i grænseområderne./ritzau/AFP