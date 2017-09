Tilsyn får klage - Skat vil bruge ulovlig efterforskning

En sag om Skats brug af beviser, som politiet har fremskaffet ved ulovlig efterforskning, skal nu vurderes både af Datatilsynet og af Østre Landsret.



Det er en udlandsdanskers advokater, der oplyser, at de har taget nye skridt i et sjældent opgør.



Det handler om, hvad der skal ske med blandt andet afskrift af telefonaflytninger, som Bagmandspolitiet gav videre til Skat og ikke straks destruerede, sådan som loven siger.



Faktisk gik der ni år, før det skete. Dette har en af Bagmandspolitiets jurister i en mail til Ritzau betegnet som "en beklagelig fejl".



Efterforskningen mod udlandsdanskeren med bopæl i London skyldtes en mistanke om groft skattesvig og blev indledt i 2006. Ni år efter lagde politiet dog sagen ned.



Imidlertid overgav politiet materialet til Skat, som har rejst krav om et tocifret millionbeløb mod udlandsdanskeren.



Skat henviser udtrykkeligt til oplysninger, der stammer fra den del af politiets efterforskning, som var ulovlig, og som for længst burde have været tilintetgjort.



- Det er en fuldstændig uacceptabel retstilstand, har en af mandens advokater, Poul Gade fra Bech-Bruun, sagt i et retsmøde.



Hvad skatteministerens holdning til situationen er, vides ikke. Karsten Lauritzen (V) ønsker ikke at udtale sig, oplyser ministeriet.



Udlandsdanskeren har nu klaget til Datatilsynet for at få svar på, om det er lovligt i forhold til persondataloven, at Skat benytter sig af oplysninger, som er så følsomme, at politiet ikke må gøre brug af dem og egentlig straks burde have destrueret dem.



Samtidig har udlandsdanskeren besluttet at gå videre til Østre Landsret med en klage over politiet.



Han vil have dommerne til at pålægge Bagmandspolitiet en såkaldt udvidet destruktionspligt - at den også omfatter ulovlig efterforskning, der er givet videre til en anden myndighed.



I første omgang har Københavns Byret afvist at tage stilling.



Byretten har lagt til grund, at det var ulovligt, da politiet optog samtaler mellem den mistænkte og hans advokat.



Og at betjentene handlede i strid med retsplejeloven, da de under en ransagning beholdt korrespondance mellem den dengang mistænkte og hans advokat. Den slags må ikke beslaglægges.



Formanden for landets forsvarsadvokater, Kristian Mølgaard, har sagt, at det bør undersøges, om forløbet skal have konsekvenser.



- Ikke blot har man gemt materialet i så lang en periode og dermed tilsidesat reglerne i retsplejeloven, men man har også videreekspederet det til Skat. Dette forløb fordrer bestemt en forøget kontrol, har han sagt.



/ritzau/