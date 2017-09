Regeringen vil sende flere penge mod databeskyttelse

Det er vigtigt at beskytte borgernes og virksomhedernes private oplysninger.



Derfor vil regeringen med finanslovsforslaget tilføre flere penge til Datatilsynet. Det beskytter netop borgernes og virksomhedernes private oplysninger.



Tilsynet får tilført 12,5 millioner kroner ekstra i 2018 og 16,4 millioner kroner i 2019. Fra 2020 og frem er det 16,8 millioner kroner.



Alt i alt vil regeringen styrke Datatilsynet med knap 75 procent. Så står tilsynet bedre rustet til de nye regler på området. Reglerne træder i kraft til foråret.



"At beskytte borgere eller virksomheders personlige oplysninger er en høj prioritet for regeringen," siger justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i en skriftlig kommentar til Ritzau.



"Og i den højteknologiske verden vi lever i, bliver databeskyttelse kun mere og mere aktuel," siger han.



Datatilsynet har brug for flere midler, fordi der venter dem nye opgaver fremover.



"Til foråret træder den nye databeskyttelsesforordning i kraft, som generelt forbedrer datasikkerheden."



"Med de nye regler får Datatilsynet en række nye opgaver at udføre, når myndigheder og private virksomheder blandt andet skal til at anmelde brud på datasikkerheden til dem."



"Derfor vil regeringen give Datatilsynet et stort økonomisk løft, så tilsynet fremover har ressourcerne til at løse de nye vigtige opgaver," siger Pape.



Den 25. maj 2018 gælder de nye regler om databeskyttelse i Danmark og resten af EU.



Foruden at indberette sikkerhedsbrud betyder de nye regler en markant forhøjelse af strafferammerne for bøder, hvis virksomheder bryder reglerne.



Med de tilførte midler kan Datatilsynet dog kun lige akkurat følge EU-kravene. Det siger Cristina Gulisano, direktør i Datatilsynet, til Politiken.



"Det er vigtigt at være opmærksom på, at der - med den styrkelse, der her lægges op til - udelukkende er tale om, at Datatilsynet bliver tilført de midler, der er nødvendige, for at Danmark lever op til de nye EU-krav."



"Vi holder altså skindet på næsen, så vi lever op til EU-retten. Men man skal ikke oversælge budskabet," siger hun til avisen.



13 organisationer med fokus på it-sikkerhed og beskyttelse af privatlivet peger i et åbent brev til Pape på, at pengene ikke rækker. Blandt organisationerne er Forbrugerrådet Tænk og Rådet for Digital Sikkerhed.



