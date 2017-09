Halvdelen af alle kommuner har ikke en beredskabsplan for, hvad der skal ske, når et privat hjemmeplejefirma går konkurs.



Det viser en redegørelse, som regeringen har fået lavet, ifølge TV2.



Innovationsminister Sophie Løhde (V) vil derfor ændre loven, så kommunerne forpligtes til at udarbejde beredskabsplaner.



Desuden skal kommunerne fremover stille krav om en bankgaranti, når de indgår kontrakter med private leverandører af hjemmehjælp.



"Vi kan aldrig garantere, at der er en virksomhed, som ikke går konkurs i Danmark. Det, vi er optaget af, er, at der ikke er nogle ældre, som kommer i klemme, og derfor er vi klar med et lovforslag," siger Sophie Løhde til TV2.



Redegørelsen er lavet, efter Socialdemokratiet og DF i foråret stillede krav om en undersøgelse.



Regeringens forslag vækker dog langt fra begejstring hos Socialdemokratiets ældreordfører, Astrid Krag.



"Vi har set konkurser i kommuner med beredskabsplaner og i kommuner, der har måttet finde en løsning på stedet."



"Det er lykkes i alle tilfælde. Derfor synes jeg, at det er underligt, at regeringen peger på det, som det største problem," siger hun til Ritzau.



Astrid Krag er heller ikke imponeret over kravet om en bankgaranti.



"Jeg tror bestemt, at bankgarantier er en del af løsningen. Men vi har set konkurser i kommuner, hvor man har stillet bankgaranti, så det løser det ikke alene," siger ældreordføreren.



Allerede i februar varslede regeringen et serviceeftersyn af lovgivningen. Siden har seks private plejefirmaer måttet lade livet.



Mindst 40 private plejefirmaer er gået konkurs i perioden 2010 til 2016, viser redegørelsen.



Folketingets partier holder første forhandlingsmøde om det nye forslag 7. september.



