Medie: Trump trækker i land i strid om betaling af mur

Det Hvide Hus har signaleret til republikanske ledere i Kongressen, at det ikke vil gøre alvor af præsident Donald Trumps trusler om at lukke regeringen ned, hvis der ikke findes finansiering til en grænsemur til Mexico, skriver avisen The Washington Post.



Den amerikanske avis citerer en rådgiver for republikanerne i Kongressen for oplysningerne.



Trump lovede under valgkampen sidste år at opføre en mur langs grænsen til Mexico. Han truede for nylig også med at lukke regeringen ned, hvis Kongressen ikke sikrer en finansiering af det omstridte projekt.



Men kort efter Trump fremsatte denne trussel har rådgivere fra hans stab diskret givet Kongressen besked om, at et omtalt beløb på 1,6 milliard dollar (omkring 10 milliarder kroner) ikke behøver at blive rejst i perioden fra oktober frem til december.



Men kilderne understreger over for The Washington Post, at Trump stadig vil have finansieringen af grænsemuren med i en budgetlov for december.



Det Hvide Hus udsendte fredag en erklæring, der øjensynligt var en reaktion på artiklen i The Washington Post.



- Præsident Donald Trump er stadig fast besluttet på at få opført en grænsemur til Mexico, hedder det i erklæringen.



Trump insisterede i sin valgkamp på, at Mexico skal betale for udgifterne til en grænsemur.



En idé om at bygge muren med solceller er også blevet lanceret af Trump.



- En solcellemur vil skabe energi og betale for sig selv. Det betyder, at Mexico vil skulle betale langt færre penge for at bygge den, sagde han tidligere om muren, som var et af de centrale elementer i hans valgprogram.



Grænsen mellem USA og Mexico er omkring 3100 kilometer lang.



Der er allerede opsat hegn på cirka 1100 kilometer af strækningen. Resten er enten åben for overgang, umulig at krydse eller umulig at bygge på.



Den egentlige kamp om finansieringen ventes at gå i gang i oktober.



/ritzau/Reuters