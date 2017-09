Udvalg foreslår ny afgift på smartphones og tablets

Et udvalg nedsat af Kulturministeriet foreslår nu, at der skal lægges en afgift på godt 15 kr. på alle enheder med indbygget lagring. Det vil sige for eksempel smartphones, tablets og computere.



Afgiften skal sammen med en afgift på godt 1,50 kroner på løse medier, som for eksempel usb-nøgler, samlet indbringe knap 44 millioner kroner årligt. De penge skal gå til producenter af musik, tv og film som kompensation for, at deres indhold bliver kopieret.



Hos producenter og importører af det berørte udstyr er man ikke overraskende modstandere af en ny afgift. Laila Kelp Rasmussen, der er direktør for brancheforeningen for forbrugerelektronik, BFE, er skeptisk.



- Hvis der er rettighedshavere, hvis arbejde kopieres, er det selvfølgelig helt på sin plads, at de kompenseres. Nu har man imidlertid undersøgt det og konstateret, at det kun sker i meget lille omfang, siger hun.



Laila Kelp Rasmussen henviser udvalgets egen analyser, som viser, at mellem 75 og 95 procent af danskerne, afhængigt af område, aldrig kopierer rettighedsbelagt indhold.



Hos BFE foreslår man derfor, at de godt 44 millioner kroner for eksempel kan tages ud af de 4,4 milliarder kroner, der bliver opkrævet i medielicens hvert år.



- Det vil i hvert fald ikke være rimeligt at pålægge branchen den byrde, at skulle opkræve de her penge, siger Laila Kelp Rasmussen.



Det såkaldte blankmedieudvalg blev nedsat af kulturminister Mette Bock (LA) i foråret for at undersøge, om der er behov for at kompensere indholdsleverandørerne for den kopiering af indhold, som finder sted på for eksempel smartphones og computere.



I forvejen har man en afgift på såkaldte blanke medier som for eksempel dvd og cd. Det er i forbindelse med moderniseringen af de regler, at udvalget har kigget på området.



Udvalget har blandt andet undersøgt omfanget af kopiering, og det er på den baggrund, at man i en rapport til Kulturministeriet, der blev afleveret fredag, foreslår de nye afgifter.



Analyserne, der er foretaget af det digitale rådgivningsfirma Seismonaut, viser, at 17 procent af danskerne har kopieret ophavsretligt beskyttet indhold, for eksempel musik eller film, inden for de seneste seks måneder.



Kulturminister Mette Bock skal man nu tage stilling til, hvad der skal ske på området.



/ritzau/