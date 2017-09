Japans forsvarsbudget kan sætte rekord efter missiltrussel

Relateret indhold Artikler

Japans forsvarsministerium beder regeringen om det største årlige budget nogensinde.



Det skriver det engelsksprogede japanske medie The Japan Times.



Forespørgslen fra det japanske ministerie kommer, efter at Nordkorea har fyret endnu en raket over landet.



Der er tale om en anmodning på cirka 300 mia. danske kroner - 5,26 bio. japanske yen.



Pengene skal især bruges til at opjustere landets missilforsvar, skriver nyhedsbureauet AFP.



Det fremlagte budget indeholder "nyt materiel", som kan forsvare landet mod et ballistisk missilangreb fra Nordkorea. Blandt andet har ministeriet budgetteret med, at man køber et nyt antimissilsystem.



Der er også sat omkring 600 mio. kroner af til at udvide et eksisterende missilradarnetværk.



Hvis forsvarsministeriet får sin forespørgsel godkendt af regeringen, vil det være sjette år i træk, at japanerne hæver forsvarsbudgettet.



Det er ikke bare stridighederne med Kim Jong-uns styre i Nordkorea, der får Japan til at hæve budgettet til forsvaret. Også den mægtige nabo Kina får den japanske regering til at løfte øjenbrynene.



I forsvarsministeriets planlagte budget er der således sat penge af til at købe seks nye kampfly af typen F-35.



De skal bruges til at patruljere de ubeboede øer i Det Østkinesiske Hav. Japan administrerer området, men kineserne gør også krav på øerne.



Til samme formål er der sat penge af til skibe og teknologisk udstyr, der skal bruges til at beskytte området, hvor Kina har udvidet sit territorium.



Japan har den seneste tid også styrket sit forsvarssamarbejde med Filippinerne, skriver AFP.



Filippinerne har sin egen disput med Kina i Det Sydkinesiske Hav.



/ritzau/