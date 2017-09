USA optrapper strid med Rusland ved at lukke konsulat

Relateret indhold Artikler

Tonen blev torsdag skærpet mellem USA og Rusland, efter at amerikanerne gav Rusland ordre til at lukke landets konsulat i San Francisco.



Beslutningen var en reaktion på, at Rusland for nylig gav hundredvis af amerikanske diplomater ordre til at forlade Rusland.



USA har også tidligere beordret to af Ruslands repræsentationer i Washington og New York lukket.



Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, beklagede i en telefonsamtale torsdag med sin amerikanske modpart, Rex Tillerson, det amerikanske skridt.



Tillerson beklagede også, at spændingerne mellem de to store lande optrappes. Han siger, at det ikke er en udvikling, som er startet af USA.



I den russiske reaktion hedder det, at det seneste amerikanske udspil vil blive studeret i detaljer, hvorefter Rusland vil komme med dets svar.



Rusland hjemsendte for en måned siden 755 amerikanske diplomater. Det skete, efter at USA havde udvist russiske diplomater som følge af deres påståede hacking af Det Demokratiske Parti under valgkampen og for russernes ageren under Ukraine-konflikten.



Krisen har svækket håbet om, at Rusland og USA kunne få et forbedret forhold unde Trump-administrationen.



Før Donald Trump flyttede ind i Det Hvide Hus for godt et halvt år siden, havde han flere gange under valgkampen sagt, at han håbede at etablere et bedre forhold til Rusland, end forgængeren præsident Barack Obama var i stand til.



USA har ikke bekræftet, at antallet af udviste personer er 755.



Rusland har givet ordre til, at USA skal reducere dets diplomater og tekniske personale i landet til 455, som er det antal diplomater Rusland har i USA.



Kilder i det amerikanske udenrigsministerium siger, at det er håbet, at der nu kan undgås en yderligere optrapning af striden.



Tillerson informerede Lavrov om, at de amerikanske skridt, og de to udenrigsministre har aftalt at mødes i forbindelse med FN's Generalforsamling i september.



USA's ambassade i Rusland bebudede for godt en uge siden et midlertidigt stop for udstedelsen af turistvisa fra ambassaden i Moskva og konsulater i russiske byer.



/ritzau/Reuters