DF vil udvide fynsk motorvej før prisfald over Storebæltsbroen

Dansk Folkeparti siger nej tak til regeringens forslag om at sænke priserne på Storebæltsbroen.



I stedet vil transportordfører Kim Christiansen bruge de penge bilisterne betaler for at køre over Storebælt til et betale for en udvidelse af motorvej på Fyn.



Det skriver avisen Danmark fredag.



Regeringen har i sin vækstplan spillet ud med en nedsættelse af broafgiften på Storebælt med 25 pct. over de næste tre år.



Det er Dansk Folkeparti ikke principielt modstander af. Men først skal motorvejen på Fyn udvides, så der bliver bedre plads til den øgede trafik.



"Det giver jo ikke vækst at komme billigere over broen, hvis det blot fører til, at man skal holde endnu længere i kø på Fynske Motorvej, fordi trafikken vil stige med lavere brotakst," siger Kim Christiansen til avisen Danmark.



Regeringens eget bud er, at trafikken vil stige med 3000-4500 biler i døgnet, hvis broprisen falder.



Derfor vil regeringen bruge 231 mio. kroner på at forstærke nødsporet på en 22 kilometer lang strækning mellem Nørre Aaby og Odense Vest. Det skal gøre det muligt at køre i nødsporet i myldretiden.



En egentlig udvidelse må så vente til efter 2020, når råderummet tillader det, har transportminister Ole Birk Olesen (LA) tidligere udtalt til Fyens Stiftstidende.



/ritzau/