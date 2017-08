Regeringen vil gøre det dyrere at læse enkeltfag

Relateret indhold Artikler

Som en del af næste års finanslovsforslag vil regeringen skrue op for brugerbetalingen på enkeltfag ved både hf, stx og GSK, der er gymnasial supplering.



Brugerbetalingen sættes op med omkring 25 procent i 2018 og frem. Det blev klart, da finanslovsudspillet blev præsenteret torsdag formiddag.



Det skriver Avisen.dk.



Det falder ikke i god jord hos Jens Philip Yazdani, der er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og talsmand for Uddannelsesalliancen.



- Når man hæver brugerbetalingen, bliver det sværere for alle at følge med. Og det skal aldrig nogensinde være ens penge eller mangel på samme, der er afgørende for, om man kan tage en uddannelse eller ej, siger han til Avisen.dk.



Han frygter, at børn af de fattigste familier herhjemme, vil blive ramt.



- De folk, som mindst har råd til at slippe de her ekstra penge, er også typisk folk, som måske ikke kommer fra hjem, hvor der har været den største bogreol eller et klaver. Det er de svageste i samfundet, der bliver ramt, siger Jens Philip Yazdani til mediet.



Det afviser man dog hos Venstre.



- Vi tror ikke på, at unge vælger de her fag fra, fordi de skal betale 100 kroner mere. Jeg har tillid til, at de unge kan tjene de her penge, hvis de gerne vil have ekstra enkeltfag.



- Og det er stadigvæk gratis med en række af de her fag, hvis man går i gang inden for to år, siger Venstres undervisningsordfører Anni Matthiesen til Avisen.dk.



Gymnasial supplering er eksempelvis gratis, hvis man begynder senest 1. oktober to år efter at have afsluttet en gymnasial uddannelse.



Ifølge Anne Matthiesen skal brugerbetalingen hæves for at "få økonomien til at hænge sammen i den sidste ende".



/ritzau/