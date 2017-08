Relateret indhold Artikler

Regeringen vil fratage almennyttige foreninger en af deres økonomiske fordele - ordningen for momskompensation. Det fremgår af regeringens udspil til finanslov.



Det vækker forundring og bekymring i foreningslivet.



- Regeringens forslag vil ramme idrætsorganisationer og idrætsforeninger og mange andre organisationer og foreninger i hele landet. Det kommer som et lyn fra en klar himmel for os alle i civilsamfundet.



- Vi håber, at der er tale om en utilsigtet fejl, og at man under alle omstændigheder i den kommende tid vil besinde sig og sørge for, at foreningslivet ikke rammes, siger administrerende direktør i Danmarks Idrætsforbund, Morten Mølholm Hansen, i en skriftlig kommentar.



Hvis ordningen bliver afskaffet til vil det betyde, at de almennyttige foreninger kommer til at skulle betale mere, når de køber ind.



Det gælder eksempelvis foreningernes udgifter til medlemsblade, administration og it.



Hvis det bliver en realitet, vil det have store konsekvenser for KFUM-Spejderne i Danmark, der har budgetteret med momsrefusionen.



- Fra den ene dag til den anden river man et tæppe væk under os på momskompensationsområdet, som vi har budgetteret og regnet med, siger organisationens generalsekretær, Thomas Kirkeskov.



Han fortæller, at de i forbindelse med afholdelse af Spejdernes Lejr i juli har regnet med en momskompensation på 1,5 million kroner.



- Derudover har vi i vores drift, aktiviteter og arrangementer forventet at få en momskompensation i egen organisation på en halv million. Det vil samlet betyde et hul i budgettet på to millioner kroner, siger han.



Regeringen skriver dog, at der oprettes "en ny reserve til støtte af almennyttige foreninger".



Men det skaber stadig en stor usikkerhed for en forening som KFUM-Spejderne, som ikke ved præcis, hvad det vil indebære, understreger Thomas Kirkeskov.



- Vi står i en usikker situation. To millioner kroner er meget for sådan en spejderorganisation som os, siger han.



Det kan i sidste ende betyde, at organisationen bliver nødt til at hæve kontingentet for at få tingene til at hænge sammen.



Det er for at frigøre penge til at styrke skattevæsnet, at regeringen vil afskaffe momsfordelen.



Tidligere har ordningen været på omkring 200 millioner kroner årligt.



/ritzau/