Ammitzbøll: Reformerne stopper ikke med skat

Pensionsalderen bliver indtil videre, hvor den er. Og topskattelettelser bliver der ikke noget af.



Men regeringen har ikke opgivet ambitionen om, at i omegnen af 60.000 flere personer skal være en del af arbejdsstyrken de kommende år.



Det fastslår økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll, da han torsdag præsenterer regeringens status over dansk økonomi og prognose for den kommende tids udvikling, Økonomisk Redegørelse.



Den tegner et billede af en stærk økonomi på vej ind i en højkonjunktur. Det skal danskerne glæde sig over, understreger ministeren. Men han kommer samtidig med en advarsel.



- Der er en reel risiko for, at der kommer et kapacitetspres i dansk økonomi, siger Ammitzbøll.



Regeringen har i denne uge præsenteret et forslag til skattereform. Den vil øge arbejdsudbuddet, altså antal personer på arbejdsmarkedet, med 7600 personer.



Men selv om der kan virke meget langt op til de 60.000 personer, der er regeringens mål, så er ambitionen uændret, fastslår Ammitzbøll. Han vil ikke afsløre, hvad regeringen vil gøre for at nå helt derop.



Regeringen har foreslået skatte- og afgiftslettelser for samlet set 23 milliarder kroner.



- Man skal passe meget på med at veksle det, vi har foreslået til skattelettelser, til offentlige udgifter. Det vil øge presset på dansk økonomi, siger Simon Emil Ammitzbøll.



Regeringen skal forhandle med Dansk Folkeparti om forslaget til skattelettelser.



Partiet har på forhånd meldt ud, at det er skeptisk over for den del af forslaget, der handler om at fjerne loftet over beskæftigelsesfradraget. Det vil især komme de vellønnede til gavn.



Men det er også herfra, at størstedelen af de 7600 personer ekstra i arbejdsstyrken ventes at komme. Derfor vil regnestykket for arbejdsudbuddet se endnu mindre imponerende ud, hvis det element pilles ud.



- Det er klart, at det er der, hovedleverancen af øget arbejdsudbud kommer. Men nu har vi fremlagt vores politik til, hvordan vi sikrer en stabil økonomi i Danmark, siger Simon Emil Ammitzbøll.



Regeringen lægger op til, at det offentlige forbrug skal vokse 0,5 procent næste år. Det er dog meget sandsynligt, at tallet bliver højere. For DF, der gerne skal levere flertallet for finansloven, ønsker en større stigning.



Samtidig med at regeringen har offentliggjort sin prognose, har Danmarks Statistik desuden offentliggjort nationalregnskab for andet kvartal. De viser, at det offentlige forbrug vil vokse 1,1 procent i år, hvis udviklingen fortsætter.



Simon Emil Ammitzbøll afviser dog, at regeringen lader udgifterne løbe løbsk.



/ritzau/