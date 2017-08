EU ser ingen større fremskridt i forhandlinger om brexit

Det går fremad, men det går alt, alt for langsomt.



Sådan nogenlunde lyder budskabet fra Michel Barnier, der er EU's chef i forhandlingerne om Storbritanniens exit fra unionen.



Han gør torsdag status efter tredje runde af forhandlingerne.



- I løbet af denne uge har vi fået klarhed på en række områder, siger Barnier på et pressemøde i Bruxelles.



- Men der har ikke været nogen afgørende fremskridt inden for nogen af de væsentlige emner, siger han videre.



Barnier fremhæver dog, at der har været en "frugtbar" diskussion i forhold til at undgå problemer ved grænsen mellem Irland og Nordirland.



/ritzau/Reuters