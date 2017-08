Nye regeringstal: Dansk økonomi vokser 2 pct i år

Dansk økonomi vokser med omkring 2 pct. i år og 1,8 pct. næste år. Sådan lyder det fra VLAK-regeringen, der har kigget i spåkuglen. Det fremgår af den nye Økonomisk Redegørelse. Tallene matcher andre økonomers forudsigelser, og nye tal fra Danmarks Statistik viser, at samfundskagen af vokset med hele 2,7 pct. i løbet af det seneste år."Dansk økonomi er i en ny fase. Ledigheden er lav, og beskæftigelsen vokser i et hastigt tempo. Det er utroligt glædeligt, at så mange flere har fået foden inden for på arbejdsmarkedet. Men den gode udvikling betyder også, at presset på økonomien tager til," siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA).Han understreger, at det er helt afgørende, at regeringen kommer igennem med skattereform og erhvervspakke, der skal sikre, at opsvinget kan blive forlænget. For beskæftigelsen er steget med 150.000 personer siden 2013, og beskæftigelsen nærmer sig 3 mio. personer.Når regeringen venter lidt lavere vækst næste år, er det blandt andet fordi arbejdsmarkedsmarkedet strammer til - men også fordi regeringen forventer lidt mørkere himmel over eksportmarkederne."Væksten ventes at aftage en smule i 2018, hvilket skal ses i sammenhæng med lidt svagere vækst i udlandet, afdæmpet vækst i den offentlige efterspørgsel, samt at presset på tilgængelige produktionsressourcer tager til,"Bnp er de seneste tre år vokset med i omegnen af 1,7 pct. i snit.