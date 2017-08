Grønt lys til mæglere kan sænke bidragssatser med 40 pct

Hvis politikere giver ejendomsmæglere lov til at formidle realkreditlån, vil de forhadte bidragssatser falde med op til 40 pct.Sådan lyder budskabet fra bankekspert Lars Krull fra Aalborg Universitet.Det skriver Finans."Prisen kan falde mellem 35 og 40 pct., fordi forslaget vil føre til, at realkreditselskaberne begynder at modtage kunder direkte fra ejendomsmæglerne," siger Lars Krull til Finans. "Og det kan på sigt få realkreditselskaberne til at sænke bidragssatsen, fordi det bliver billigere at modtage kunder herfra end fra bankerne," tilføjer han.Forslaget om at lade ejendomsmæglere formidle realkreditlån er en af de centrale anbefalinger fra Konkurrencerådet.I en ny rapport fastslog rådet for nylig, at der mangler konkurrence på markedet. Det har gjort det muligt for sektoren at hæve priserne "uforklarligt" meget.Finanssektorens brancheorganisation er positiv over for forslaget om at åbne markedet for ejendomsmæglere."Vi støtter idéen. Men det er selvfølgelig vigtigt af hensyn til forbrugerne, at der stilles de samme krav til rådgivningen hos ejendomsmæglerne, som der stilles til banker og realkreditinstitutter," siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, til Finans./ritzau/