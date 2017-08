Regnefejl ryster Københavns klimamål eftertrykkeligt

Københavns Kommune har begået en alvorlig regnefejl af, hvor meget kommunen skal nedbringe CO2-udledningen for at blive CO2-neutral i 2025.



Det skriver Politiken torsdag.



Hidtil har det set ud til, at en nedbringelse af udledningen på 78.000 ton CO2 været nok til at nå målet. Men en fejl betyder, at det tal i virkeligheden skal være 70 pct. større - nemlig 136.000 ton.



Regnefejlen skyldes en misforståelse af tallene bag. Kommunen har siden 2009 udregnet sin udledning baseret på Danmarks Tekniske Universitets (DTU) udregning af, hvor meget biler udleder per kørt kilometer.



Men den udregning er baseret på nye, miljøvenlige biler og ikke på standen af de biler, der faktisk kører rundt i Københavns gader.



Seniorrådgiver Thomas Christian Jensen fra DTU erkender DTU's medansvar. Han forklarer, at fejlen stammer fra en ekstern konsulent, der lavede beregningerne. Han afviser, at man på DTU har røde ører.



"Vores ører er kun svagt rødlige. Vores fejl er blot, at vi ikke har opdaget andres fejl med det samme," siger han til Politiken.



Thomas Christian Jensen understreger, at formålet med tallene oprindelig var at beregne trafikkens miljøomkostninger bredt. DTU var ikke klar over, at Københavns Kommune byggede sin klimaplan på dem.



Københavns teknik- og miljøborgmester fra Enhedslisten, Morten Kabell, siger til Politiken, at hvis målet skal nås, skal der "hårdere midler til".



Det betyder en række ting, forklarer han til avisen.



Kabell vil have mængden af biler i byens gader ned. Der skal også være bedre plads til cykler og kollektiv trafik. Desuden skal en større del af byen omfattes af betalingsparkering.



Torsdag starter forhandlingerne om næste år budget. Her vil Morten Kabell kræve en ambitiøs cykelpakke.



