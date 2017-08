Regeringen forventer højeste vækst siden finanskrisen

For første gang i mere end et årti vil Danmark opleve en vækst i bruttonationalproduktet på 2,0 procent.



Det er i hvert fald regeringens forventning i Økonomisk Redegørelse, som bliver fremlagt torsdag eftermiddag.



Hvis tallet holder, vil det markere et endegyldigt farvel til den økonomiske krise, som især satte sit præg på danske økonomi fra 2008 og frem.



Prognosen viser, at regeringens syn på dansk økonomi er blevet lysere hen over sommeren.



Da økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) tilbage i maj fremlagde regeringens daværende skøn over udviklingen, lød det, at økonomien ville vokse 1,7 procent i år og det samme næste år.



- Dansk økonomi er på rette spor, sagde Ammitzbøll ved den lejlighed.



- Det nuværende opsving er bredt forankret. Danske virksomheder kan gøre sig gældende på eksportmarkederne, og investeringslysten er blomstret op. De danske familier har øget forbruget, og beskæftigelsen stiger.



Denne gang kan ministeren så glæde sig over, at privatforbruget ser ud til at stige endnu mere, end det gjorde i maj. Det ventes nu at vokse 2,4 procent i år mod en forventning om 2 procent, da det blev vurderet i maj.



Beskæftigelsen ventes at stige med 44.000 personer. Sidste år steg den med 48.000.



Af de 44.000 ventes de 43.000 at være nye beskæftigede i den private sektor. Mens den offentlige sektor kun ser ud til at få 1000 flere medarbejdere.



Bruttoledigheden ventes at stige med 3000 personer, efter at den faldt med 10.000 personer sidste år.



/ritzau/