Regeringen vil skære millioner fra DSB i finansloven

DSB skal spænde livremmen ind. I hvert fald hvis det står til VLAK-regeringen.



Som del af regeringens finanslovsudspil, der præsenteres torsdag, foreslår regeringen at skære i statens kontraktbetaling til DSB.



Det skal nedbringe statens udgifter til det jernbaneselskab, der har haft store problemer med blandt andet IC4-tog, der ikke vil køre.



- Der er gennemført en omfattende analyse af jernbanesektoren, der viser, at jernbanedriften kan effektiviseres gennem en bred vifte af tiltag.



- DSB har allerede iværksat en række af de foreslåede initiativer. Det gør det muligt at nedsætte statens kontraktbetaling til DSB med 207 millioner kroner i 2018, 415 millioner kroner i 2019, 622 millioner kroner i 2020 og 829 millioner kroner i 2021, hedder det i regeringens udspil til finanslov.



/ritzau/