Konservative til regeringen: Sig ja til DF's bilafgift

Salget af biler er gået i stå, efter at regeringen og Dansk Folkeparti har åbnet diskussionen om at ændre bilafgifterne. Derfor haster det nu med at nå en aftale.



Striden står om, hvorvidt der skal indføres en flad afgift på 100 procent på alle biler, som regeringen ønsker. Eller om afgiften skal afhænge af bilens miljø- og sikkerhedsmæssige egenskaber, som Dansk Folkeparti ønsker.



Onsdag, dagen efter det første forhandlingsmøde, går De Konservatives politiske ordfører og gruppeformand, Mette Abildgaard, ud med en usædvanlig opfordring til VLAK-regeringen: Kom nu DF i møde.



- Dansk Folkepartis forslag er grundlæggende fornuftigt, og det ligger i tråd med det, som Det Konservative Folkeparti har ment længe, nemlig at man skal lave en beskatning, som baserer sig på tekniske kriterier.



- Det kan være, hvor meget CO2 bilen udleder, hvad vægten på bilen er, og hvor sikker den er. Det giver meget mere mening end den nuværende beskatning, som alene går på bilens værdi, siger Mette Abildgaard.



Hun mener, at bilafgifterne er et "oplagt sted" at komme Dansk Folkeparti i møde i efterårets mange forhandlinger, som også omfatter skat på arbejde, skat på aktier og en samlet finanslov.



- Hvis vi lægger beskatningen på biler, der udleder meget C02, så får vi mindre forurening. Det er grundlæggende det, man skal bruge afgifterne til: At belønne det, man vil have mere af og straffe det, man vil have mindre af, siger Mette Abildgaard.



Hun mener, at mindre CO2-udledning fra bilerne kan være en hjælp til landbruget, fordi Danmark samlet set er underlagt EU-krav til udledningen.



- Der er en række partier, der heller ikke er interesseret i, at vi skal pålægge landbruget en række CO2-reduktioner, og det kan jeg sådan set godt forstå. Men så er vi nødt til at sætte ind andre steder, siger Mette Abildgaard.



Spørgsmål: Dit eget parti er en del af regeringen. Er det ikke lidt udsædvanligt, at du som politisk ordfører kommer med denne opfordring midt i et forhandlingsforløb?



- Der skal findes mange kompromisser i det forhandlingsforløb, vi er i gang med. Og jeg så langt hellere, at vi imødekom Dansk Folkeparti på dette punkt og så stod lidt mere fast på andre dele af skatteudspillet.



- Dansk Folkepartis forslag rummer også borgerlig politik i forhold til princippet om, at det er forureneren, der betaler, siger Mette Abildgaard.



De første møder om en ny model for afgifter på biler blev holdt tirsdag aften mellem regeringen og DF. Efter mødet holdt finansminister Kristian Jensen (V) døren åben for DF's ønsker:



- Når der er en mindretalsregering, er det altid klogt at lytte til dem, man forhandler med, lød det fra finansministeren.



Parterne skal mødes igen i løbet af ugen. Kristian Jensen ønsker dog ikke at sige noget om, hvornår der kan ligge en aftale.



/ritzau/