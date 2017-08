Livevideo: Regeringen præsenterer sine erhvervsinitiativer

Investorer skal ikke beskattes så hårdt på deres investeringer i aktier, nøddeafgiften skal fjernes og virksomheder skal have øget fradraget for forskning.



Det er nogle af punkterne i regeringens erhvervs- og iværksætterudspil, der bliver præsenteret onsdag kl. 10.00 af regeringen med erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) i spidsen.



Her kan du følge med i deres præsentation live: