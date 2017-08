Nu vil regeringen fjerne nøddeafgiften

Der er udsigt til, at mandler, peanuts og andre nødder snart falder drastisk i pris i supermarkedet.



Ifølge Børsens oplysninger vil regeringen nemlig skrotte afgiften på nødder. Det sker som en del af det erhvervsudspil, som bl.a. erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) i dag klokken 10.00 fremlægger hos Trustpilot i København.



Ifølge et svar til Skatteudvalget fra december 2016 koster det 175 mio. kr. for statskassen at fjerne nøddeafgiften.



Regeringen vil derudover afsætte en pose penge til at sænke og sanere andre afgifter. Andre afgifter vil dog formentlig først blive sænket, når regeringens saneringsudvalg er færdig med sit analysearbejde af afgifterne i Danmark.



I alt er der 22 punkter i regeringen erhvervsudspil. Det er endnu uvist, hvad pakken samlet vil koste for statskassen, og hvad det betyder for arbejdsudbuddet.



Selskabsskattelettelse ad bagvejen



Ifølge Børsens oplysninger vil regeringen også forsøge at indføre et såkaldt ACE-fradrag, der fungerer som en slags selskabsskattelettelse for erhvervslivet.



Da Venstre-regeringen fremlagde sin 2025-plan for et år siden, var der også et ACE-fradrag med i udspillet. Dengang blev forslaget slagtet af store dele af erhvervslivet samt af De Konservative og Liberal Alliance.



Siden er de to partier kommet med i regering, men alligevel er forslaget igen med i regeringens erhvervsudspil. Det er uvist, om ACE-fradraget er skruet sammen på helt samme måde som sidste år.



I Venstre-regeringens forslag til et ACE-fradrag fra sidste år foreslog man at gøre det mere attraktivt at finansiere investeringer med egenkapital frem for med lån.



Derfor ville Venstre-regeringen indføre et fradrag i selskabsskatten for normalforrentningen af egenkapital - et såkaldt ACE-fradrag.



Venstre-regeringens ACE-fradrag ville have givet en lettelse på cirka 660 kr. for hver 100.000 kr. i ekstra egenkapital.



Forslaget blev som bekendt ikke gennemført sidste år, og nu prøver VLAK-regeringen altså at gennemføre noget lignende.



Billigere storebæltsbro



Regeringen har allerede offentliggjort, at erhvervsudspillet også vil indeholde en sænkelse at taksten over Storebælt med 25 pct.



Derudover vil regeringen præsentere en aktiesparekonto, så det bliver billigere og nemmere for almindelige danskere at investere i aktier.



Derudover vil regeringen udvide forskerskatteordningen fra fem til syv år. Det betyder, at højtlønnede udlændinge kan arbejde i Danmark i syv år, hvor personskatten kun er på 27 pct.



Ifølge Børsens oplysninger vil regeringen også komme med skattelettelser til søfolket. Her vil regeringen foreslå at afskaffe registreringsafgiften på handelsskibe og udvide DIS-ordningen til søfolk på offshore skibe.