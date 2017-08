En række af fagbevægelsens toneangivende forbund går sammen for at styrke kampen mod ulighed.



Det sker blandt andet med indkaldelse til stormøde som en reaktion på regeringens seneste udspil med skattelettelser for milliarder af kroner, skriver fagbevægelsens netmedie avisen.dk.



Forbundene frygter, at udspillene vil øge uligheden og bringe grundlæggende velfærdsgoder i fare. Regeringens egne tal viser også, at skattelettelserne samlet set vil øge uligheden.



Bag initiativet til et stormøde for tillidsfolk står blandt andet 3F, HK, FOA, Danmarks Lærerforening, Bupl, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Magisterforening, Prosa og LO's sektioner i landets store byer.



Mødet er sat til at blive holdt 4. oktober i Odense, hvor arrangørerne gør plads til 3000 deltagere. Mødet er timet til dagen efter statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) åbningstale i Folketinget.



Per Olsen, formand for LO Hovedstaden, sætter spørgsmålstegn ved fornuften i at give skattelettelser netop nu.



Han taler om behovet for at diskutere, om der er ting i velfærdssamfundet, der halter, og som man med fordel kunne investere i frem for at bruge pengene på skattelettelser.



- Hvis ikke vi i fagbevægelsen træder op mod en pilskæv udvikling, hvem gør det så? Vi går rundt og bilder hinanden ind, at vi har verdens bedste velfærdssystem, men maskerne er måske blevet lidt større, end vi tænker over i dagligdagen.



- For mange af vores medlemmer oplever, at det system, der skulle samle dem op, ikke er så godt, som det burde være, siger Per Olsen til avisen.dk.



Ifølge formanden for FOA, Dennis Kristensen, er tiden inde til at genopbygge velfærd i stedet for at skære i den.



- Der er så meget grøde i debatten rundt omkring i øjeblikket. Vi har brug for at få samlet debatten, siger han til avisen.dk.



- Skal vi tage os af hinanden, eller skal pengene i baglommen? Det, der er sluppet ud om regeringens finanslov, banker lige ned i den dagsorden, siger Dennis Kristensen.



/ritzau/