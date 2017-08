Danske fiskere: Åleforbud straffer os for andres fejl

Relateret indhold Artikler

EU-Kommissionen vil forbyde fiskeri efter ål i Østersøen. Det vil betyde en ende for stort set alt bundgarnsfiskeri i Danmark, spår Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation.



Og de danske ålefiskere bliver ofret for andre EU-landes manglende hensyntagen til ålebestanden, mener Michael Andersen, der er biolog i organisationen.



Han anslår, at der findes omkring 50 bundgarnsbedrifter i Danmark, der har omkring et par hundrede mennesker ansat. De bedrifter hentede for et par år siden omkring 260 ton ål i land.



Biologen har ikke meget forståelse for EU-Kommissionens forslag. Først og fremmest forstår han ikke, hvorfor danske, svenske og tyske fiskere i Østersøen som de første mødes af et forbud.



Han henviser til den seneste rapport fra Det Internationale Havundersøgelsesråde, Ices.



- Ices har lige lavet sådan et kort over, hvem der lever op til deres forpligtelser. Det er Danmark, Sverige og Tyskland. Altså dem der fisker i Østersøen, siger Michael Andersen.



Modsat østersøfiskerne har fiskere i Øst- og Sydeuropa ikke gjort nogen indsats for at sikre en mere bæredygtig ålebestand, mener han.



Michael Andersen deler kommissionens bekymring for ålebestanden. Han mener dog ikke, at der findes bevis for, at ålenes problemer opstår i de områder, der fiskes i.



- Problemet er den vandring, som ålen skal tage hen over Atlanterhavet til Sargassohavet (i det vestlige Atlanterhav, red.), siger han.



- Vi har mærket tusindvis af ål med satellitmærker, og de forsvinder, efter de har forladt fiskeriområderne. De dør simpelthen af sult, udmattelse eller forurening hen over Atlanten.



- Om det skyldes havstrømme, global opvarmning, Donald Trump eller hvad ved jeg, tør jeg ikke sige. Men det giver ingen mening at reducere det marine fiskeri.



Både Danmarks Naturfredningsforening og miljøorganisationen Greenpeace har rost EU-Kommissionens forslag.



/ritzau/