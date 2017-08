DF: Regeringen er nødt til at rykke sig på bilafgifter

Regeringens forslag om at sænke registreringsafgiften på biler får ikke opbakning fra Dansk Folkeparti. I hvert fald ikke som forslaget ser ud nu.



- Vi ved ikke, om regeringen er parat til at rykke sig. Men vores råd til regeringen er, at man rykker sig fra det udspil, der ligger nu, siger DF's gruppeformand, Peter Skaarup.



- Det er også et udspil, der mangler stor opbakning i Folketinget. Så det bliver svært at komme igennem med den model, regeringen har lagt frem indtil nu, siger han.



De første møder om en ny model for afgifter på biler bliver holdt tirsdag aften mellem regeringen og DF.



Regeringen vil sænke registreringsafgiften til 100 procent, mens DF lægger op til en større ændring i systemet.



- Det afgørende er, at man finder den rigtige model. Vores model er, at bilerne på vejene har en god grad af sikkerhedsudstyr, og at bilerne forurener mindre end i dag. Det kan vi sikre via afgiftssystemet, siger Peter Skaarup



/ritzau/