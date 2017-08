Regeringen udelader billigere biler i beregning af skattegevinst

Relateret indhold Artikler

Det er HK'erne, altså for eksempel kassedamer, der får den største gevinst ud af det forslag til en skattereform, som regeringen har præsenteret tirsdag.



Det indtryk får man i hvert fald af en grafik, regeringen har produceret til illustration af reformens effekter.



En HK'er vil ifølge grafikken få, hvad der svarer til 7,1 procent af sit rådighedsbeløb i skattelettelse. Mens en direktør vil få en lettelse på 5,7 procent.



Men i de tal indgår ikke forslaget om lavere registreringsafgift. Og heller ikke forslaget om, at man ikke længere skal beskattes af fri telefon.



Det får Enhedslisten til at beskylde regeringen for talfusk. Finansordfører Pelle Dragsted mener, at grafikken får udspillet til at se mindre skævt ud, end det i virkeligheden er.



- Tallene er simpelthen ikke korrekte, siger Pelle Dragsted.



Han er ikke i tvivl om, at tallene ville se markant anderledes ud, hvis man tog højde for fri telefon og registreringsafgift.



- Skattereformen ville være langt mere ulige og langt mere skæv, end den fremstår på regeringens grafik, siger Pelle Dragsted.



- Det er ganske få HK'ere, som har adgang til fri telefon og dermed får glæde af den her skatteafskaffelse. Mens der er mange direktører, der har det.



Pelle Dragsted er ikke den eneste, der undrer sig. I fagforeningen 3F har cheføkonom Frederik I. Pedersen "regnet baglæns" på regeringens tal.



Og hans beregninger viser, at det er direktøren, der får den største skattelettelse, både i kroner og opgjort i procent. Selv hvis man - som regeringen - udelader fri telefon og registreringsafgift.



Årsagen er, at regeringen har regnet på, hvor meget skattelettelsen udgør af eksempel-personernes rådighedsbeløb. Det vil sige de penge, de har tilbage efter skat, husleje med videre.



Ser man i stedet på den disponible indkomst, altså efter skat, men før husleje, får HK'eren en skattelettelse på 3,4 procent. Mens direktøren får en lettelse på 4,8 procent af den disponible indkomst, viser 3F's tal.



Opgjort i kroner er skattelettelsen 5000 kroner for en HK'er med en indkomst på 215.000 kroner. Mens en direktør med en løn på 1.045.000 kan se frem til en skattelettelse på 26.700 kroner.



Hvis altså regeringen kommer igennem med sit forslag.



/ritzau/