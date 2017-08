Løkke: Nyt mindesmærke minder os om dyrekøbt dansk frihed

Relateret indhold Artikler

Et nyt monument i Mindelunden er rejst til ære for danske krigssejlere under Anden Verdenskrig.



Det skal minde alle danskere om, at vores frihed langtfra er en selvfølge, lyder det fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).



- Det skal huske os alle sammen på, at Danmarks frihed ikke er naturgivet eller gratis. Den er dyrekøbt. Og den vil kun bestå, hvis også vi passer på den. Yder vores bidrag under nutidens vilkår, siger han.



Monumentet "Sortladne hav" står i Mindelunden i Ryparken i København. Det er udformet af Per Arnoldi og blev afsløret ved et arrangement, hvor både dronning Margrethe og statsministeren tirsdag deltog.



Op mod 6000 danske søfolk valgte at gå i allieret tjeneste, da store dele af den danske handelsflåde blev afskåret fra Danmark i forbindelse med besættelsen den 9. april 1940.



De sejlede i konvoj mellem Storbritannien og USA. Nogle af dem deltog også i krigshandlinger.



Værket i Mindelunden skal sikre, at sejlernes historie bliver æret fremover, lyder det fra Lars Løkke Rasmussen.



- De søfolk, som kom hjem, fik sjældent den modtagelse eller hjælp, de havde fortjent. De var på havet, da Danmark blev besat. De var på havet, da Danmark blev befriet. Og nu var de også som forsvundet fra den folkelige bevidsthed.



- Vi kan ikke lave om på fortiden, men vi kan ændre nutiden og forme fremtiden, siger han.



Også nogle af de danske krigssejlere var til stede ved afsløringen af monumentet. De fik en særlig tak fra statsministeren.



- Til jer vil jeg på hele Danmarks vegne sige én ting: Tak.



- I deltog i kampen mod nazismen. I ydede jeres til, at de allierede vandt. Og I var med til at placere Danmark på den rigtige side af den moralske linje både under og efter krigen, siger han.



