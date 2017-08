Analyse: Kim Jong-un trodser Trump - og dét tager markederne alvorligt

Den lille nordkoreanske diktator kaster lange skygger over markederne.



Fra sin beskedne højde på kun 1,70 meter ser Kim Jong-un præsident Donald Trump på 1,88 meter lige i øjnene.



Affyringen af et ballistisk missil henover Japan tidligt tirsdag morgen dansk tid er en mere end tydelig demonstration af, at en diplomatisk løsning på konflikten om Nordkoreas atomvåben ikke er den mest nærliggende løsning.



Det er kun to uger siden, Donald Trump roste Kim Jung-un for at have taget en "klog" beslutning ved ikke at følge op på truslerne om at affyre fire missiler mod øen Guam, amerikansk territorium med en betydelig base med hær, flåde og luftvåben.



Senere tirsdag samles FN's Sikkerhedsråd for at tage stilling til mulige reaktioner på den seneste nordkoreanske provokation.



Ikke meget tyder på, at verdens mest magtfulde kan svare effektfuldt igen. Heller ikke selv om Sikkerhedsrådet med USA. Kina og Rusland i spidsen måtte blive enige om en ny fordømmelse af Nordkorea.



Reaktion fra markedet



Derfor reagerede finansmarkederne tirsdag ved at sende skibene i sikker havn. Guld, japanske yen, amerikanske og tyske statsobligationer steg, aktierne faldt over en bred kam med især store dyk i de store store tyske aktier i Dax-indekset, der er meget eksport-eksponerede.



Hvor længe skal uroen så vare ved? For godt et par uger siden var vi igennem stort set samme øvelse, da det nordkoreanske militær meddelte, at man havde færdige planer om at ramme farvandet ud for Guam med fire missiler.



Det fulgte i kølvandet på en enstemmig FN-beslutning 5. august om nye sanktioner mod Nordkorea, der vil ramme ca. en tredjedel af landets beskedne eksport med et muligt tab på ca. 1 mia. dollar om året til følge.



Men da Guam fik lov at forblive i fred, så vendte investorer og analytikere igen tilbage til studier af nøgletal og virksomhedernes regnskabsresutater. Aktierne steg mod nye rekorder, båret frem af, at det meste af verden for første gang i 10 år er inde i et synkront opsving.



Udpræget nervøsitet



Det faktum er uforandret. Men Kim Jong-un formår med missilet tirsdag morgen nu ikke bare at trodse verdens største militærmagt, men også at sparke fundamentet væk under markederne.



Blandt diplomatiske iagttagere er der udpræget nervøsitet for, at det kan vare ved i en rum tid endnu. Fordi Kina ikke for alvor træder ind på scenen før efter den store partikongres, der holdes hvert femte år, og sandsynligvis finder sted i oktober. Datoerne er endnu ikke kendte i offentligheden.



I mellemtiden vil Kim Jong-un og hans militær arbejde på missil-teknologien, så et interkontinentalt missil kan ramme USA - forsynet med at atomsprænghoved. Den ultimative trussel, som ingen amerikansk præsident kan sidde overhørig.



Uden en deeskalering af den trussel - og det er lige nu svært at se den komme - vil de geopolitiske ricisi i de kommende uger fylde meget i markedsudviklingen. Fra sit isolerede diktatur styrer Kim Jong-un markederne