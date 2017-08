Finansminister: Nedskæringer skal finansiere skattelettelser

Regeringen vil lette skatten med i alt 23 milliarder kroner.



En del af pengene er allerede fundet via aftaler med Dansk Folkeparti om en lav integrationsydelse og et loft over kontanthjælpen. Regeringen ventes også at tage et milliardbeløb fra det generelle råderum i dansk økonomi.



Men derudover ventes regeringen også at skulle gennemføre nedskæringer andre steder for at komme helt i mål med at finansiere udspillet.



Finansminister Kristian Jensen fastslår, at han torsdag fremlægger den præcise finansiering, når regeringen præsenterer sit udspil til finanslov.



- Vi har en række forskellige initiativer, vi præsenterer. Det vil blive samlet op, når vi præsentere finansloven torsdag.



- Vi vil blandt andet set på en justering af overførselsindkomster. Vi vil se på, om man kan bruge optjeningsprincippet noget mere, siger Kristian Jensen på pressemødet, hvor regeringen præsenterede reformen.



Kristian Jensen gik ikke yderligere i detaljer med forslagene om at justere på overførselsindkomsten eller bruge optjeningsprincippet mere.



/ritzau/