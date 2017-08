Det skal bedre kunne betale sig at gå på arbejde, afgiften på biler skal sænkes, og det skal være mere givtigt for flere at spare op til pensionen.



Det er hovedpunkterne i regeringens skatteudspil, der bliver præsenteret tirsdag kl. 10.00 af finansminister Kristian Jensen (V), erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøl (LA) samt skatteminister Karsten Lauritzen (V).



Her kan du følge med i deres præsentation live: