Officielt: Regeringen vil sænke skatten på biler og den sidst tjente krone

VLAK-regeringen er endeligt klar med at præsentere sit udspil til skattelettelser, og det sker i dag klokken 10.00. Udspillet hedder "Sådan forlænger vi opsvinget", og regeringen vil med udspillet sænke skatterne for i alt 23 mia. kr. Udspillet er allerede offentliggjort på hjemmesiden regeringen.dk, og hvis regeringen får sin plan gennemført, kan danskerne se frem til billigere biler, skattelettelser på den sidst tjente krone, ligesom et nyt jobfradrag til dem med de laveste indkomster vil se dagens lys.Her følger hovedpunkterne fra den skattereform, som finansminister Kristian Jensen (V), erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), skatteminister Karsten Lauritzen (V) samt økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) præsenterer i dag klokken 10.00 i Finansministeriet.* Bilafgifterne skal sænkes. I dag betales der en afgift på 105 pct. af bilens værdi op til 106.600 kr. Bilens værdi over den pris pålægges en afgift på 150 pct. Regeringen ønsker at sænke bilafgiften til en flad skat på 100 pct.* I dag får lønmodtagerne et beskæftigelsesfradrag på 8,75 pct. af lønindkomsten. Fradraget kan dog ikke overstige 30.000 kr. Dermed er det kun folk med en løn på op til 343.000 kr., der får glæde af det fulde fradrag. Regeringen ønsker at fjerne loftet over beskæftigelsesfradraget. Det vil give en skattelettelse på den sidst tjente krone på 2,7 pct. til folk, der tjener mere end 343.000 kr. om året. Fjernelsen af loftet over beskæftigelsesfradraget vil ske gradvist frem mod 2023.* Regeringen vil indføre et nyt målrettet jobfradrag, der udgør 30 pct. af den del af arbejdsindkomsten (inkl. pensionsindbetalinger), som overstiger 174.000 kr. Jobfradraget kan højest udgøre 17.500 kr. Fradraget aftrappes med 10 pct. af den del af arbejdsindkomsten, der overstiger 394.400 kr. Fradraget er dermed fuldt aftrappet ved en indkomst på 569.400 kr. Fradraget indfases gradvist, indtil det er fuldt indfaset i 2023.* Regeringen vil derudover fremrykke de topskattelettelser, som er aftalt tilbage i 2012. Det vil sige, at topskattegrænsen hæves i 2018 i stedet for gradvist frem mod 2022. Det vil sige, at topskattegrænsen bliver hævet med 12.000 kr. i 2018 til cirka 491.000 kr.* Regeringen foreslår et fradrag for pensionsindbetalinger i intervallet 16.000 til 87.000 kr. Her vil fradraget være på 30 pct. de sidste 15 år inden folkepensionsalderen. Personer, der har mere end 15 år til pensionsalderen, får et fradrag på 15 pct.* I alt vil regeringen sænke skatterne for 23 mia. kr.* Udligningsskatten for pensionsudbetalinger bliver fjernet. Udligningsskatten blev indført i 2011. Fra 2011 frem til 2015 var skatten på 6 pct, når man hev mere end 397.000 kr. ud om året fra sin pension. Fra 2016 og frem bliver udligningsskatten sænket med 1 procentpoint om året. I stedet for at lave den aftrapning vil regeringen helt fjerne udligningsskatten fra 2018.* Skatten på fri arbejdstelefon fjernes helt.* Ifølge regeringens egne beregninger vil en HK'er få 5000 kr. mere om året i rådighedsbeløb. Det er en stigning i den disponible indkomst på 7 pct. LO-modtagerens gevinst vil være 6400 kr. årligt. Funktionæren får 9400 kr. mere mellem hænderne. Direktøren får 26.700 kr. i skattelettelser. Det svarer til en skattelettelse på 5,7 pct.* Antallet af danskere, der har lille eller ingen gevinst ved at tage et arbejde falder med 21.000 personer. Det svarer til 40 pct.* Derudover skriver regeringen, at skattereformen vil øge arbejdsudbuddet med 7600 personer frem mod 2025. Derudover vil det løfte det strukturelle bnp med 6,5 mia. kr. Til sammenligning har regeringen et mål om at øge arbejdsudbuddet med 55.000 til 60.000 personer inden 2025 og løfte bnp med 80 mia. kr.Mandag aften var de tre regeringspartier og folketingsgrupper samlet på Marienborg for at få præsenteret regeringens udspil, der vil blive offentliggjort i denne uge.Efter mødet sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til TV2, at folk med de laveste indkomster vil få de relativt største skattelettelser."Det er HK'erne, der får relativt flest penge," lød det fra statsministeren, som fortsatte:"Hvis regeringen kommer igennem med sin politik, så vil dem, som tjener mest, også betale absolut mest i skat. Sådan skal det også være."I dag præsenterer regeringen sit skatteudspil. De kommende dage vil regeringens erhvervsudspil og finanslov også blive præsenteret.