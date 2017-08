Medier: Regeringen vil lande lynaftale om afgift på biler

For at sikre bilsalget i fremtiden vil regeringen hurtigst muligt have en aftale på plads om afgifter på biler.



Forhandlinger om en aftale kan derfor muligvis allerede gå i gang onsdag, allerede dagen efter at regeringen har præsenteret sit samlede skatteudspil. Det erfarer Berlingske og DR.



Regeringen og Dansk Folkeparti er dog ifølge avisen ikke enige om, hvad der præcis skal stå i den aftale.



I sidste uge skrev Politiken, at regeringen vil sænke registreringsafgiften for personbiler, så den fremover bliver 100 pct. af bilens pris. Det vil i givet fald betyde en markant afgiftssænkning, særligt for biler med en indkøbspris over 100.000 kroner.



I dag betales der en afgift på 105 pct. af en bils værdi op til 106.600 kroner og 150 pct. i afgift af resten.



Dansk Folkeparti ønsker til gengæld en større, teknisk omlægning af bilafgifterne, så beskatningen i stedet finder sted på baggrund af andre kriterier.



Det kunne for eksempel være motorstørrelse, bilens vægt eller CO2-udledning.



Bilbranchen har ifølge Berlingske opfordret til en hurtig afklaring på området, da usikkerheden kan få salget af biler til at gå helt i stå. Og den besked ser altså ud til at være modtaget.



Over den seneste tid er der ifølge avisens kilder holdt flere såkaldte hulemøder under radaren mellem regeringen og Dansk Folkeparti, hvor man har drøftet forskellige muligheder for en ændring af registreringsafgiften.



Allerede i denne uge vil regeringen forsøge at indlede egentlige forhandlinger med det formål at få en hurtig aftale. Det kan ske allerede onsdag.



Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær, ønsker ikke at kommentere eventuelle møder mellem partiet og regeringen. Han henviser til, at det er fortroligt.



Han er dog meget positiv over for, hvis regeringen forsøger at lande en hurtig aftale.



Skatteminister Karsten Lauritzen (V) ønsker over for Berlingske ikke at kommentere oplysningerne.



Regeringen fremlægger tirsdag sit skatteudspil og torsdag sit forslag til finansloven for 2018.



/ritzau/