Sydkorea minder Nordkorea om USA-alliance efter missilaffyring

Sydkorea fordømmer den missilaffyring, som Nordkorea tidligere tirsdag gennemførte.



Missilet fløj ifølge det sydkoreanske militær 2700 kilometer i en højde på 550 kilometer, før det brækkede i tre dele og styrtede i havet ud for Japans nordligste ø, Hokkaido.



"Hvis Nordkorea fortsætter atom- og missilprovokationerne, vil vi med udgangspunkt i vores urokkelige alliance med USA reagere stærkt," meddeler det sydkoreanske udenrigsministerium i en erklæring ifølge Reuters.



Ministeriet oplyser ikke, hvilken gengældelse styret i Nordkorea i så fald kan forvente.



Samtidig oplyser diplomater ifølge Reuters, at FN's Sikkerhedsråd samles sent tirsdag (New York-tid, red.) for at drøfte missiltesten.



Ifølge den japanske regerings talsmand, Yoshihide Suga, faldt missilet i havet knap 1200 kilometer øst for Hokkaido.



Affyringen kommer samtidig med afviklingen af en stor fælles militærøvelse mellem USA og Sydkorea.



Nordkorea har tidligere påstået, at øvelsens virkelige formål er at træne de to landes soldater i en invasion.



Nordkorea har optrappet prøveaffyringer af ballistiske missiler de seneste år, men det er første gang med Kim Jong-un som landets leder, at et missil bliver sendt ind i japansk luftrum.



Der er mindst to fortilfælde, men de ligger tilbage i 1998 og i 2009. Begge gange hævdede styret i Pyongyang, at missilerne skulle sende satellitter i kredsløb om Jorden.



Det ligger endnu ikke fast hvilken type missil, der blev sendt afsted tirsdag. Det japanske forsvarsministerium mener, at der sandsynligvis er tale om et forholdsvist nyudviklet missil, som Nordkorea kalder for Hwasong-12.



Eksperter har ifølge Reuters vurderet, at Hwasong-12 har en rækkevidde på mindst 4000 kilometer.



