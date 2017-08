Regeringen udskyder finanslovsudspil i sidste øjeblik

Mandag klokken 8 fik medlemmerne af Folketingets Finansudvalg en mail om, at de mandag klokken 20 ville få udleveret regeringens finanslovsudspil for næste år.



Det er sædvane, at Folketinget på den måde får lov til at se regeringens finanslovsudspil, dagen før det præsenteres for pressen. Det skulle ske tirsdag formiddag.



Men meget mod sædvane har regeringen sadlet om i 11. time og præsenterer først sit finanslovsforslag torsdag. Det fik Finansudvalget en mail om klokken 10.



Det virker ikke til, at regeringen går særligt meget op i det gode forhold til resten af Folketinget, lyder kritikken fra oppositionen.



- Det er noget rod. Jeg kender simpelthen ikke noget fortilfælde, hvor man i absolut sidste sekund har ændret på det planlagte, siger Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht.



- Vi partier uden for regeringen skal forberede os og sætte os grundigt ind i forslaget og give det en ordentlig behandling. Derfor har vi sat ressourcer af til at kunne læse det igennem mandag aften.



De Radikales skatteordfører, Andreas Steenberg, kan "godt give regeringen de to ekstra dage", men betoner også vigtigheden af, at Folketingets partier får mulighed for at tage stilling til udspillet.



SF's finansordfører, Lisbeth Bech Poulsen, kalder det særdeles usædvanligt at rykke udspillet, efter at der er planlagt præsentation og udvalgsmøder.



- Det er kun regeringen, der kender grunden - om det er intern uenighed i regeringen, eller om det er fordi, de helst vil have, at der bliver talt skattelettelser i de kommende dage, siger hun.



Nok er udskydelsen meget usædvanlig, men den giver god logik - i hvert fald for politisk kommentator Hans Engell:



- Det skal ses i lyset af sidste uges lækage, hvor en stor del af regeringens skatteudspil kunne læses i Politiken. Det er lækagen, der har tvunget regeringen til at ændre i tidsplanen.



- Regeringen blev taget med bukserne nede, siger Hans Engell, der betegner manøvren som "en feberredning":



- Regeringen har brug for, at der bliver diskuteret på baggrund af hele skatteudspillet, og ikke kun den lækkede del.



Regeringen overskrider måske de uskrevne regler, men den overholder lige akkurat Grundloven.



Grundloven slår nemlig fast, at regeringen skal fremsætte sit finanslovsforslag for Folketinget senest fire måneder før finansårets begyndelse.



Finansåret begynder 1. januar, og dermed er torsdag 31. august sidste udkald.



Finansudvalget modtager først finanslovsudspillet onsdag klokken 20. I stedet for finanslovsforslaget præsenterer regeringen tirsdag klokken 10 sit skatteudspil.



/ritzau/