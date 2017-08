Landets største erhvervsorganisation har fremlagt ny vækstpakke til 21 mia. kr, der skal tilgodese erhvervslivet med skatte- og afgiftslettelser.



Det skriver Jyllands-Posten Erhverv.



Vækstpakken består af 50 forslag, heriblandt en afskaffelse af NOx-afgiften. Derudover skal afgifterne på blandt andet nødder, slik og chokolade fjernes.



- Vi er ved at løbe tør for hænder og hoveder i vores samfund. Hvis vi skal fastholde og øge vores velstand, bliver vi nødt til at gøre noget. Ellers brænder motoren i vores økonomi sammen, siger administrerende direktør i Dansk Industri, Karsten Dybvad, til Jyllands-Posten Erhverv.



Dansk Industris udspil vil løfte dansk økonomi med 29 mia. kr., og øge arbejdsudbuddet med 35.000 personer.



Vækstpakken skal blandt andet finansieres med midler fra det finanspolitiske råderum, som regeringen har opgjort til 11,7 mia kr. i 2020. Regeringen præsenterer deres egen vækstpakke senere i denne uge.



/ritzau/FINANS