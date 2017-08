Dagpengemodtagere og efterlønnere får fremover mulighed for at bruge flere timer på frivilligt arbejde i for eksempel den lokale idrætsforening.



Det er resultatet af en aftale, som regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået om at lempe reglerne for ulønnet arbejde. Det oplyser Beskæftigelsesministeriet.



"De mange frivillige er med til at sikre sammenhængskraften i vores samfund, og derfor er det afgørende, at reglerne understøtter lysten til at bidrage," siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i en pressemeddelelse.



"Vi har samtidig lagt vægt på at finde en god balance, så vi ikke lemper reglerne så meget, at de mange frivillige overtager arbejde fra ordinært ansatte," tilføjer han.



Mens modtagere af dagpenge og efterløn før har kunnet arbejde frivilligt op til fire timer om ugen, øges timetallet nu til 10 timer om ugen for dagpengemodtagere og 15 timer for efterlønnere.



