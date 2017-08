Den amerikanske præsident, Donald Trump, har fredag underskrevet en nødbekendtgørelse for delstaten Texas, hvor orkanen Harvey er gået i land fredag aften lokal tid.



Præsidenten skriver på Twitter, at han har underskrevet bekendtgørelsen på opfordring fra Texas' guvernør, Greg Abbott.



Greg Abbott havde offentligt bedt præsident Donald Trump om at erklære Harvey en føderal katastrofe og løslade midler til nødhjælp fra den føderale regering allerede på forhånd.



Trumps bekendtgørelse betyder, at "den fulde styrke af hjælp fra staten" bliver stillet til rådighed for Texas, skriver Trump.



I USA har indbyggere i delstaterne Texas og Louisiana i dagevis forberedt sig på orkanen Harvey.



Den har sent fredag lokal tid ramt kysten i Texas, skriver nyhedsbureauet Reuters.



Meteorologer i USA har opgraderet orkanen Harvey til en såkaldt kategori fire-orkan. Harvey beskrives desuden som en potentielt "livstruende storm".



En evakuering i begge delstater har været undervejs i dagevis op til at orkanen ville ramme.



Men siden fredag eftermiddag er befolkningen i de berørte områder blevet opfordret til at barrikadere sig i stedet.



Harvey er den første kategori fire-orkan, der rammer Texas siden orkanen Carla, der bragte ødelæggelse med sig i 1961.



Orkanen forventes at bringe stærke vindstød og vand fra Den Mexicanske Golf. Men indbyggerne i de berørte områder vil også få store mængder vand fra oven, da orkanen tager store mængder nedbør med sig.



Det kan resultere i større oversvømmelser, advarer eksperter ifølge nyhedsbureauet AP.



