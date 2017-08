Det amerikanske militærs stillehavskommando har lørdag bekræftet, at man har observeret tre affyringer af ballistiske missiler fra Nordkorea.



Kommandoen skriver i en erklæring, at to af de affyrede missiler angiveligt aldrig kom op at flyve, og at det tredje affyrede missil sprang i luften kort efter, at det var affyret, skriver nyhedsbureauet AFP.



"Det første og tredje missil fejlede i affyringen, det andet blev sendt afsted, men viste sig at eksplodere nærmest øjeblikkeligt," siger Dave Benham, der er befalingsmand i det amerikanske militær.



Han fortæller videre, at affyringerne skete inden for en periode på 30 minutter.



Affyringerne er de første siden juli, hvor Nordkorea testede ballistiske missiler, der vil være i stand til at ramme amerikansk territorium, skriver nyhedsbureauet AP.



Det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap var først til at omtale affyringer tidligt lørdag morgen lokal tid.



Militære, sydkoreanske kilder fortalte til Yonhap, at uidentificerede projektiler var sendt afsted mod farvandet øst for Nordkorea.



Projektilerne skal være affyret fra den østlige Kangwon provins klokken 6.49 lørdag morgen lokal tid, oplyser militærkilderne.



"Militæret holder skarpt øje med Nordkorea, og hvilke provokationer landet vil komme med yderligere," oplyser militærkilder til nyhedsbureauet AFP.



De sydkoreanske kilder oplyste ifølge Reuters, at projektilerne er fløjet 250 kilometer, inden de er endt i havet.



