Thailand: Tidligere premierminister står til 10 års fængsel i sag om ris

Thailands højesteret udsteder en arrestordre på den tidligere premierminister Yingluck Shinawatra, der er tiltalt for uagtsomhed i sag om statslig opkøb af ris.



Der skulle være faldet endelig dom i sagen fredag, men højesteret har i stedet sat en ny dato for domsafsigelse, da den tidligere premierminister ikke mødte op i retten.



Den nye dato for domsafsigelsen er 27. september. Højesteret frygter nu, at den tidligere premierminister vil flygte ud af landet.



"Hendes advokat siger, at hun er syg og har bedt om at få udsat kendelsen. Retten tror ikke på, at hun er syg. Den har besluttet at udstede en arrestordre," siger dommer Cheep Chulamon ifølge nyhedsbureauet AFP.



Shinawatra var Thailands første kvindelige premierminister. Hun blev fjernet fra posten af en domstol, få dage før hæren tog magten ved et kup i 2014.



Uden for retssalen var tusindvis af Shinawatras støtter mødt op for at demonstrere mod domsafsigelsen. De blev flankeret af sikkerhedsstyrker, der ligeledes var indsat i tusindvis.



Den tidligere premierminister kan stå over for ti år i fængsel og en livstidsudelukkelse fra politik.



Hendes bror, Thaksin Shinawatra, der også er tidligere premierminister, flygtede fra Thailand i 2008, før han blev dømt til to års fængsel for korruption.



Retssagen handler om, at regeringen under Shinawatras ledelse bevidst købte ris til overpris hos risdyrkere i den nordøstlige del af landet.



Det var i den region, at hendes parti havde størst politisk støtte. Rispolitikken var også populær i de områder.



Andre steder i landet var der utilfredshed over premierministeren.



Yingluck Shinawatra, som ikke benægter det dyre riskøb, forklarer politikken med, at regeringen måtte støtte de fattige på landet.



Hun mener, at hun er udsat for et politisk hævntogt.



