Eksminister: Obama og Løkke afgjorde klimamøde på forhånd

Ambitionerne var store, da Danmark i december 2009 var vært for præsidenter, regeringschefer og generalsekretærer til klimakonferencen COP15.



Slutresultatet var dog i manges øjne en fiasko; nemlig en hensigtserklæring og ikke en juridisk bindende aftale, som mange havde sat næsen op efter.



Men udfaldet var reelt afgjort allerede to måneder tidligere.



Det fortæller forhenværende udenrigsminister Per Stig Møller (K) i bogen "Udenrigsminister i krig og fred".



Det skriver Kristeligt Dagblad.



I bogen skriver ekspolitikeren, at den daværende amerikanske præsident, Barack Obama, allerede 2. oktober i 2009 i fortrolighed fortalte Lars Løkke Rasmussen (V) og Per Stig Møller selv, at han ikke kunne få en ambitiøs klimapolitik igennem i sin første præsidentperiode.



Samtalen fandt sted under Den Internationale Olympiske Komités topmøde i København.



I stedet ville Barack Obama "nøjes med en politisk erklæring i København".



"Dette udviste Lars Løkke imod Connies (daværende klimaminister, Connie Hedegaard (K), red.) og min indstilling stor forståelse for," skriver Per Stig Møller i bogen.



"Han forsikrede Obama om, at Danmark kun gik efter en politisk aftale og ikke efter en juridisk bindende aftale," tilføjer han.



"Det var efter min mening alt for tidligt at give efter på dette punkt, hvilket jeg forgæves forsøgte at gøre Lars Løkke opmærksom på."



I en skriftlig kommentar til Kristeligt Dagblad siger statsminister Lars Løkke Rasmussen, at han havde drøftelser med centrale aktører i perioden frem mod klimatopmødet.



Disse drøftelser gav statsministeren indtryk af, at "det ville være umuligt at lave en juridisk bindende aftale i København".



"Derfor justerede den danske regering gradvist strategien i månederne frem mod COP15. Vi begyndte at fokusere mindre på en juridisk bindende aftale og mere på at få en politisk aftale, som kunne lægge fundamentet for den fremtidige, globale klimaindsats," skriver statsministeren.



/ritzau/